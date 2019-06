Organizadores da Taça Paraná de Voleibol lançam Congresso Internacional de Vôlei

Após o sucesso de 18 anos organizando a Taça Paraná de Voleibol, a Prospection Produções e Eventos agora também aposta suas fichas no fortalecimento do esporte realizando o 1º Congresso Internacional de Voleibol.

Com um time de profissionais de peso, escolhido a dedo pelos organizadores, a primeira edição do Congresso será realizada em São José dos Pinhais (PR), entre os dias 24 a 28 de julho, com a presença de nomes renomados no cenário do voleibol e que hoje estão no comando técnico das melhores equipes do Brasil e do Mundo.

A proposta dos organizadores do Congresso é ousada pois pretendem apresentar aos profissionais da área que atuam com o voleibol, não só no Brasil mas em todo continente, conceitos modernos que fazem destes técnicos os grandes campeões nos clubes e seleções que atuam ou já atuaram.

Nomes de referência da modalidade confirmaram presença como o técnico multicampeão Bernardinho, que dispensa apresentações, e fará a palestra de abertura do Congresso. O evento será subdividido em três partes sendo palestras com conceitos teóricos, atividades práticas ministradas pelos próprios palestrantes e uma mesa redonda envolvendo os palestrantes do dia, comandado pelo técnico e apresentador de programas esportivos na área de voleibol Cacá Bizzocchi.

O técnico de voleibol e um dos organizadores, Gerson Amorim, entende que esta é uma oportunidade única para os profissionais que trabalham com o voleibol. “Nunca se teve a possibilidade de reunir tantos profissionais desse nível para falar de voleibol. Espero que os técnicos e profissionais que trabalham com esta modalidade, não só no Brasil mas na América do Sul como um todo, entre outros, entendam essa proposta e participem deste congresso”, afirma.

Para Josmar Coelho, também organizador do evento, é mais um lançamento de sucesso da Prospection, mas agora com um olhar voltado para os profissionais. “Esperamos que este congresso venha a somar com o dia a dia dos profissionais de diversos segmentos do nosso esporte e que o grande vencedor seja o voleibol”, comenta.

“A primeira edição está lançada e conta com o apoio da Secretaria de Esportes do município de São José dos Pinhais, na pessoa do secretário de esportes Alesssandro Hendler, que prontamente abriu as portas da sua secretaria para realização do evento”, acrescenta Josmar.

Palestrantes

- Javier Weber, ex-levantador, que foi técnico no Brasil e campeão da Superliga como jogador e ainda teve passagem pela Seleção Argentina.

- Rubinho, campeão olímpico juntamente com Bernardinho e recentemente vice-campeão da Superliga 2018/2019 com Sesi-SP.

- Luizomar de Moura técnico, campeão da Superliga feminina pela equipe de Osasco, técnico da seleção brasileira infanto-juvenil e assistente técnico da Seleção Brasileira adulta feminina .

- Marcos Pacheco três vezes campeão da Superliga com a equipe da Cimed.

- Maurício Paes, campeão na França e bicampeão da Vleague no Japão 2017/2018 em 2018/2019.

- Fábio Correia, preparador físico bicampeão mundial com o Sada Cruzeiro e cinco vezes campeão da Superliga com diferentes equipes.

- Henrique Modenesi, atual estatístico da Seleção Brasileira masculina adulta e considerado o melhor estatístico do Brasil que atuou também como assistente nas equipes por onde passou.

- Hélio Griner doze vezes campeão da Superliga feminina como assistente na equipe do Rio de Janeiro.

- Cacá Bizzocchi, técnico e jornalista que foi treinador de grandes equipes do voleibol brasileiro e fez parte da comissão técnica campeã olímpica em 1992 na primeira conquista de uma medalha olímpica no desporto coletivo do Brasil e também apresentador do Roda do vôlei e autor de vários livros sobre voleibol.