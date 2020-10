Palmeiras: taça do título Paulista chega a Maringá nesta quarta

Troféu ficará exposto em loja oficial do clube durante o dia para visitação aberta e gratuita dos torcedores

O torcedor palmeirense que vibrou com a vitória do clube no Campeonato Paulista 2020 terá a chance de ver de perto o troféu que o Alviverde conquistou em agosto, quando derrotou o arquirrival Corinthians nos pênaltis e sagrou-se campeão pela 23ª vez do título.

A taça do Paulistão 2020 chega a Maringá nesta quarta-feira, dia 28, e ficará exposta somente nesta data para apreciação do público na Palmeiras Store, do Shopping Catuaí. O horário da visitação é das 11h às 19h.

Devido às normas de distanciamento social, a entrada de pessoas para ver o troféu será regulada pela equipe da loja, que fará o controle de público e organização da distância mínima necessária, em caso de fila.

“O torcedor pode ficar à vontade para tirar fotos ao lado da peça, está liberado. Só não pode manuseá-la porque estamos seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19”, explica o gerente da loja, Felipe Dacome.

A Palmeiras Store comercializa itens exclusivos em comemoração a esta título, como unidades limitadas de copos estampados com a mensagem #quedefatoécampeão, no valor de R$ 19,90.

Para conhecer todos os produtos, o cliente pode conferir o Instagram (@palmeirasstoremaringa) ou entrar em contato pelo WhatsApp da loja no número (44) 99908-0509.

Elton Telles/Asimp