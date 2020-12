Pamella Michelinny conquista título na Brasil Fitness Show

Pamella Michelinny é atleta fitness e disputou na última semana sua primeira competição de fisiculturismo chamada Brasil Fitness Show, onde conquistou o título na categoria Top 2 SUPER FIT ANGEL. Sobre essa conquista, a musa fitness relatou como foi a emoção de levantar esse troféu e também revelou que usou anabolizantes para ajudar na conquista do shape para esse evento que ocorreu no Rio de Janeiro.

"Foi minha primeira competição, mas treino há muitos anos. Tive apenas um mês de preparação devido a uma cirurgia que passei meses atrás e não estava liberada para treinar. Foi um mês de muita dieta e não escondo ter tomado esteróides anabolizantes para a conquista do shape para conquistar o TOP 2 na categoria SUPER FIT ANGEL", declarou a beldade, que revelou também ter sido muito assediada no evento.

"No evento realizado no Rio de Janeiro, fui muito bem recebida e paquerada tanto por homens e mulheres. Meu direct lotou e teve até casal estrangeiro querendo me conhecer se dizendo encantados com o meu corpo e meu bumbum. Fiz muitas amizades com as demais candidatas. Foi mais um título conquistado com muito amor e dedicação. Sou só Gratidão", revelou Pamella.

A musa fitness Pamella Michelinny faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores. Para acompanhar mais sobre essa beldade basta seguir ela no seu instagram @pamellamichelinny, onde ela possui mais de 17 mil seguidores.