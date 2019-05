Paraciclista londrinense conquista medalha de bronze em solo europeu

Victória Barbosa somou pontos no ranking mundial da Union Cycliste Internationale (UCI), saíndo do 10º. para o 5º. lugar na classe dela

A paraciclista londrinense Victória Barbosa fez bonito em solo europeu conquistando medalha de bronze na Classe WC2 da Copa do Mundo Italiana, uma das competições mais importantes do calendário internacional. Ela participou também da segunda etapa da Copa do Mundo, disputada em Ostend, na Bélgica, ficando com o 8º. lugar da WC2.

Representante da equipe União Metropolitana Paradesportiva de Maringá/JPrado Fitness/Itaipu/Penks, Victória somou pontos no ranking mundial da Union Cycliste Internationale (UCI), saindo do 10º. para o 5º. lugar na classe dela.

Estreante em copas do mundo internacionais, Victória buscou e conseguiu

alcançar seus objetivos subindo ao pódio e representando o Brasil. “Foi uma experiência incrível participar de uma competição do ranking mundial e ainda trazer uma medalha”, comemorou ela que, apesar do alto nível dos adversários, conseguiu imprimir um forte ritmo do início ao fim da corrida para garantir o bronze.

Victória começou sua trajetória no esporte, aos 5 anos, jogando basquete. Em 2O11 depois de uma complicação cirúrgica no joelho, teve os movimentos da perna esquerda suprimidos. Em 2O15 encontrou no paraciclismo um novo estilo de vida, no qual se descobriu e encontrou estimulo para crescer.

Formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, o objetivo da atleta é melhorar sua performance e participar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

O calendário de competições da londrinense segue agitado. Até o final da temporada 2019, Victória tem pela frente a disputa da terceira etapa da Copa Brasil, do Circuito Pan-Americano e do Campeonato Brasileiro.