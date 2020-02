Paranaense de Enduro FIM terá sete etapas em 2020; em Tamarana será no dia 17 de maio

Competição realiza abertura da temporada na cidade de Ponta Grossa, no dia 15 de março

Tem novidade no cenário off road. O Campeonato Paranaense de Enduro FIM definiu seu calendário para a temporada 2020. Neste ano, serão efetuadas sete etapas, levando a competição a diferentes municípios, com a expectativa de reunir mais de 120 atletas em cada encontro.

A abertura acontece no dia 15 de março, em Ponta Grossa. O desafio será composto por quatro especiais, com predomínio de terreno arenoso e vários obstáculos, incluindo um cross teste. Serão percorridas quatro voltas, sendo uma de reconhecimento, no percurso de aproximadamente 20 quilômetros. O palco escolhido para as disputas foi o CT do Edinho, na localidade de Guaragi.

Depois, equipes e público têm encontro marcado em Tamarana , que sedia o segundo evento, no dia 17 de maio. Na sequência, a competição realiza provas em Jaguapitã (14 de junho), Pinhais (9 de agosto), Astorga (30 de agosto) e Guarapuava (1º de novembro). A final ocorre em 6 de dezembro, em Entre Rios.

Interessados em compor o Campeonato poderão garantir suas participações no site da Federação Paranaense de Motociclismo - FPRM. As inscrições antecipadas para a primeira etapa abrem em breve. Saiba mais no www.fprm.com.br.

Calendário - Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2020

1ª etapa: 15 de março - Ponta Grossa

2ª etapa: 17 de maio - Tamarana

3ª etapa: 14 de junho - Jaguapitã

4ª etapa: 9 de agosto - Pinhais

5ª etapa: 30 de agosto - Astorga

6ª etapa: 1º de novembro - Guarapuava

7ª etapa: 6 de dezembro - Entre Rios