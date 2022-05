Paranaense de Taekwondo será disputado pela primeira vez em Cambé neste fim de semana

O Campeonato Paranaense de Taekwondo será realizado neste final de semana pela primeira vez em Cambé, no Ginásio João de Deus Almeida. A abertura será no sábado (21/05) às 8h30. O município sediará a 40ª edição do evento e cerca de 100 atletas irão representar o município. O Campeonato conta com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

No campeonato serão disputadas as categorias fraldinha, mirim, infantil, juvenil, cadete, adulto e máster e estima-se que cerca de 1200 pessoas farão parte do evento, com atletas de 90 cidades do Estado. Aqueles que já forem faixa preta irão competir por vagas no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que disponibilizou um total de 56 vagas para atletas de diversas categorias.

A secretária de esportes, Telma Gamba, conta que a arte marcial tem um espaço importante no município, tanto nas ações apoiadas pela secretaria quanto nas escolas e associações que trabalham com o taekwondo. Ela afirma que Cambé se destaca no incentivo da luta, e que o número de participantes cambeenses no campeonato é muito expressivo. “Depois de um longo período de isolamento social, a gente sedia com muito orgulho esse campeonato”, acrescenta Telma.

O presidente da Federação Paranaense de Taekwondo (FPTKD), Ricardo Zimmer, conta que está animado para o evento e para a realização do campeonato no norte do Paraná. “É a primeira vez que ele é sediado aqui em Cambé e a Secretaria de Esportes nos deu um apoio total”, finaliza.

