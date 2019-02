Paranaenses somam bons resultados na abertura da Copa Brasil de Enduro de Regularidade

Pércicles Dutra, de Londrina, foi o destaque ao vencer a Over 50. Disputa aconteceu no fim de semana, em Cambará do Sul (RS)

Pilotos paranaenses conquistaram bons resultados na abertura da Copa Brasil de Enduro de Regularidade 2019, realizada neste fim de semana, dias 23 e 24 de fevereiro, durante o Enduro dos Pampas, com uma disputa inédita com mais de 200 participantes na cidade de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela também foi válida pela primeira etapa do Sul-Brasileiro da modalidade. Um sucesso!

O evento foi dividido em duas partes muito técnicas por trilhas e estradas secundárias da região, repletas de pedras, com média de velocidade baixa e bastante exigência para a navegação. No sábado, o percurso contemplou 120 quilômetros, percorridos de motocicleta em aproximadamente seis horas. E no domingo, mais 112 km, em um total de cinco horas e meia.

Pércicles Dutra, de Londrina , foi o destaque ao vencer a Over 50, com Marcos César Szyminovicz, de União da Vitória, em terceiro. Na Master, Emerson “Bombadinho” Loth, de Curitiba, encerrou em quinto lugar. Na Over 40, Alessandro Costa, de Campo Largo, ficou em segundo, seguido de Claudio Hiert, de Toledo, em terceiro, e Jony Jachtchechen, de Curitiba, em quinto. Já na Over 45, Gilso de Moraes, de Toledo finalizou em terceiro. E na Over 60, Ademir Teixeira, de Toledo, foi o quarto.

O próximo desafio da Copa Brasil e do Sul-Brasileiro será no Paraná, logo, os competidores locais terão certa vantagem sobre os adversários. A segunda etapa da temporada está programada para os dias 30 e 31 de março, durante o Enduro das Cachoeiras, no município de União da Vitória. Será a oportunidade perfeita para buscar vitórias e somar pontos importantes na classificação.