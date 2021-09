Parataekwondo: Jogos Paralímpicos Tóquio 2021

A equipe Brasileira de Parataekwondo, treinada pelo londrinense Rodrigo Ferla, conseguiu um ótimo desempenho na Paralímpiada de Tóquio 2021. Rodrigo Ferla, que iniciou sua trajetória no Taekwondo de Londrina, hoje leva a inclusão através do esporte com o Parataekwondo. Formado na Equipe Madureira, Ferla seguiu os passos de seu mestre se tornando treinador paralímpico e trazendo medalhas para o Brasil.

Segue os resultados dos atletas do Parataekwondo:

Começando pelo atleta Nathan Torquato, que logo na estreia do parataekwondo em Paralimpíadas conseguiu sagrar-se campeão da categoria até 61kg, classe K44.

A segunda medalha para o Brasil! Silvana Fernandes derrotou GamzeGurdal, da Turquia, por 26 a 9 e conquistou a medalha de bronze na disputa até 58kg da categoria K44 na sexta-feira, 3.

Por fim, a atleta Débora Bezerra de Menezes ficou com a prata após perder a final por 8 a 4 para a uzbeque Guljonoy Naimova na categoria K44 + 58kg, na manhã do sábado, 04, em Tóquio.