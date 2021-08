Parceria firmada em Londrina pretende fortalecer o esporte paralímpico

A Prefeitura de Londrina e o Comitê Paralímpico Brasileiro assinaram um termo de cooperação para ampliar as modalidades voltadas às pessoas com deficiência

Ontem (5), a Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), fechou uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a fim de ampliar a divulgação do esporte paralímpico e o acesso às modalidades para pessoas com deficiência. O prefeito Marcelo Belinati e o coordenador do Programa de Educação Paralímpica do CPB, David Farias Costa, assinaram um termo de cooperação para oficializar o acordo, no gabinete do prefeito. Também participaram o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o vereador Fernando Madureira, líder do prefeito no Legislativo, que intermediou a parceria, e a deputada federal, Luísa Caziani.

Através da iniciativa, será possível somar esforços e obter apoio mútuo para o desenvolvimento de ações junto à Rede Municipal de Ensino de Londrina, além de mobilizar e capacitar profissionais que atuam nas áreas de atividades físicas e esportivas. Inicialmente, o plano de fortalecimento da divulgação e inclusão do esporte paralímpico no município irá ocorrer pela aplicação de cursos de capacitação profissional voltados a este segmento.

Entre eles, serão realizados cursos on-line para preparar educadores físicos de escolas municipais e de projetos conveniados com o Município, com objetivo de prepará-los a ensinar esportes para alunos e outras pessoas com deficiência. Com isso, crianças, adolescentes e jovens terão oportunidade de conhecer mais sobre as modalidades e praticá-las no município.

Além disso, a Prefeitura de Londrina pretende divulgar as capacitações para os projetos patrocinados pela FEL, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe). Conforme os objetivos dos cursos oferecidos pelo Comitê Paralímpico, a intenção é que os conhecimentos possam ser ampliados para os técnicos, classificadores, árbitros e demais profissionais que possam atuar junto ao esporte paralímpico.

O prefeito Marcelo Belinati ressaltou que a intenção da Prefeitura é trabalhar em conjunto com o CPB, com toda a estrutura da Prefeitura, com as entidades representativas, com os atletas e, principalmente, abrir oportunidades para que as pessoas com deficiência tenham acesso a atividades esportivas e possam desenvolver as suas habilidades na área esportiva. “O esporte é saúde, vida, faz bem para a mente e para o corpo. Nosso objetivo é que Londrina seja exemplo, para toda o Brasil, de inclusão e, através do esporte, criar mais um caminho para que as pessoas com deficiência possam buscar”, disse.

O coordenador do Programa de Educação Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), David Farias Costa, disse que a parceria com o município de Londrina é comemorada com alegria pelo Comitê. “Nós queremos capacitar os professores, tanto os educadores físicos quanto os professores que estão nas salas de aula e todos os profissionais do município de Londrina que atuam ou não com pessoa com deficiência. O grande objetivo é que possamos facilitar o acesso à atividade física e esportiva para as pessoas com deficiências e caminho é a formação profissional”, destacou.

Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, a intenção da parceria é fomentar, cada vez mais, as oportunidades para os atletas paralímpicos, além de promover capacitações para os técnicos e professores. “Muitas vezes não temos técnicos suficientes para atender a comunidade e os atletas paralímpicos. Agora, com a assinatura do termo de cooperação, pretendemos formar projetos e ações, junto ao Comitê, em escolas e associações”, informou.

O primeiro curso resultante desta parceria será “Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte”, que será ministrado no formato à distância (EaD), por meio de plataforma específica do Comitê Paralímpico Brasileiro. A capacitação foi elaborada por profissionais indicados pelo CPB, em conjunto com a Universidade Federal de Uberlândia e o Instituto Impulsiona. As atividades contam com seis módulos e a carga horária é de 46 horas. Elas são realizadas pelo portal www.educacaoparalimpica.org.br e os cursistas receberão certificado de conclusão pela participação.

O vereador Fernando Madureira contou que, desde que esteve à frente da FEL, como presidente, no primeiro mandato do prefeito Marcelo Belinati, já via o paradesporto como um caminho muito bacana, que qualifica a vida das pessoas e proporciona expectativa de vida. “Há pessoas com deficiência com depressão, em uso de drogas e álcool, sofrendo bullying, e o esporte é um caminho para elas possam sair disso. Com esta parceria, Londrina estará vinculada entre as cidades importantes para o esporte paralímpico do Brasil. Com certeza, isso abrirá grandes portas no futuro, para projetos e estrutura paralímpica”, frisou.

A deputada federal, Luísa Canziani, informou que Londrina agora conta com o Pacto pela Pessoa com Deficiência e disse que o acordo de cooperação firmado hoje compõe uma das ações desse pacto, que visa uma cidade mais inclusiva e com mais oportunidades para todos. “Essa parceria entre a Prefeitura e o CPB vai permitir que o município, os nosso profissionais da educação, do esporte e da assistência, tenham uma formação adequada para trabalhar, da melhor maneira possível, com as pessoas com deficiência”, apontou.

O município também pretende realizar mais eventos na cidade envolvendo esportes da modalidade. Em breve, Londrina deve receber uma etapa do Meeting Paralímpico, do CPB, com competições de atletismo e halterofilismo, abrangendo diferentes categorias. O evento deve ser realizado na primeira semana de novembro deste ano, com previsão da realização de atividades na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e o ginásio esportivo do Jardim Bandeirantes, na região oeste.

A atleta paralímpica de halterofilismo, Marcia Menezes, que também é membro do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico e representante do Instituto Pernas Preciosas, enfatizou a importância da parceria concretizada nesta manhã. “No Instituto Pernas Preciosas estamos fazendo um trabalho muito sério e focado para promover, cada vez mais, as modalidades que atuamos dentro do instituto. Sou atleta há 14 anos, sempre representei Londrina, e posso dizer que essa parceria é muito representativa porque, por meio dela, será possível trazer muitas ações positivas para o paradesporto de Londrina”, salientou.

Paralímpiadas de Tóquio – As Paralimpíadas que serão disputadas em Tóquio, com início no dia 24 de agosto, terão um representante de Londrina. O atleta Giovane Vieira de Paula, da paracanoagem, que integra a equipe local patrocinada pelo Feipe, disputará a maior competição mundial da modalidade nas categorias KL3 (com caiaque) e na categoria VL3 (com canoa).

NCPML