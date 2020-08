Parque Assis Brasil recebe nova seletiva ao Freio de Ouro

Classificatória Regional SC/PR poderá definir 16 exemplares para a grande final da modalidade da ABCCC

Chegou a hora de conhecer mais finalistas para o Freio de Ouro. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), recebe neste final de semana mais uma etapa classificatória para a maior prova de seleção da raça Crioula, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). Será a vez da chamada Classificatória Regional SC/PR, que poderá classificar 16 conjuntos para a final da modalidade.

Por conta da pandemia e das medidas para conter a proliferação do vírus, as regras de acesso ao local são rígidas, cujo protocolo sanitário e de distanciamento social da ABCCC é aplicado em todas as atividades. A entrada ao local, portanto, é restrita. O acesso é concedido somente às pessoas diretamente envolvidas com a atividade, sendo elas: expositores (no máximo dois, de preferência), um tratador, um veterinário e um ginete. As restrições são por animal. Vale ressaltar ainda que crianças com menos de 12 anos de idade não podem entrar no parque.

A confirmação de machos será realizada hoje, 12, a partir das 14h, pelo inspetor técnico Cláudio Neto de Azevedo, que é credenciado à ABCCC. Já os exames de admissão vão acontecer no dia 13 de agosto, a partir 8h. Os jurados dessa classificatória serão, na categoria Fêmeas, o trio avaliador é composto por Carlos Marques Gonçalves Neto, Jorge Aginelo do Nascimento e Luiz Martins Bastos Neto. Na categoria Machos, Cláudio Neto de Azevedo, Felipe Caccia Maciel e Telmo de Oliveira Peixoto compõem o trio. O supervisor técnico será Rafael Fagundes Sant’Anna.

O público poderá assistir à Classificatória Regional SC/PR por meio das transmissões ao vivo feitas pela ABCCC no site www.abccc.com.br, no canal do YouTube e também pelo Facebook da entidade.

Confira a programação

13 de agosto de 2020 (Quinta-feira)

8h – Início do Exame de Admissão* – Classificatória Categoria Fêmeas

9h30min – Fim do Exame de Admissão* – Classificatória Categoria Fêmeas

9h30min – Início do Exame de Admissão* – Classificatória Categoria Machos

11h – Fim do Exame de Admissão* – Classificatória Categoria Machos

13h – Julgamento Morfológico – Classificatória Categoria Fêmeas

Continuação – Julgamento Morfológico – Classificatória Categoria Machos

*Admissões por ordem de colete

14 de agosto de 2020 (Sexta-feira)

8h30min – Andaduras/Figura/VSP e Esbarradas – Classificatória Categoria Fêmeas

13h30min – Andaduras/Figura/VSP e Esbarradas – Classificatória Categoria Machos

15 de agosto de 2020 (Sábado)

8h30min – Prova de Mangueira 1 – Classif. Cat. Fêmeas e Machos

14h – Prova de Campo 1 - Classif. Cat. Fêmeas e Machos

16 de agosto de 2020 (Domingo)

8h - Início da transmissão ao vivo da fase final

8h30min – Fase Final (Mangueira 2 / Bayard-Sarmento / Campo 2) - Classif. Cat. Fêmeas e Machos

Continuação – Entrega de Prêmios

Pedro Henrique Krüger/ABCCC