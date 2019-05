Passeio Ciclístico proporciona recreação e filantropia

O Colégio Londrinense promove no dia 19 de maio (domingo), a 26ª edição do Passeio Ciclístico e Caminhada pela Solidariedade, evento que sempre atrai milhares de pessoas e já faz parte do calendário de atividades da cidade de Londrina. A inscrição é um quilo de alimento não perecível e pode ser feita na hora. A meta é arrecadar 10 mil Kg de alimentos, que serão encaminhados a duas entidades beneficentes: Meprovi e Guarda Mirim.

Além de curtir as ruas e avenidas de Londrina num clima de lazer e recreação com a família, todos os participantes do Passeio Ciclístico e Caminhada pela Solidariedade poderão concorrer a premiações em três categorias: Individual, Equipe (mínimo de 20 pessoas) e Família (mínimo de 10 pessoas). A organização do passeio também vai sortear bicicletas e outros brindes aos presentes.

A concentração está marcada para às 8h, em frente ao Teatro Colégio Londrinense, e a saída as 9h. O trajeto vai percorrer as avenidas JK, Higienópolis, ruas Pio XII e Rio de Janeiro, e retornando pela JK até o Ginásio do Colégio Londrinense, na rua Alagoas 2050. No encerramento da festa, será divulgado o nome dos vencedores das três categorias e haverá o sorteio dos brindes.