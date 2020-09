Pietro Rimbano tem fim de semana 100% em Londrina

Piloto da equipe KTF venceu as duas corridas da terceira etapa e só não fez chover no norte paranaense; Reis segue líder na tabela.

Depois de ter sido desclassificado em uma das corridas que havia vencido na rodada dupla passada, em Interlagos, Pietro Rimbano chegou em Londrina com o orgulho ferido e disposto a mostrar que é um dos melhores do grid da Stock Light. Ontem, ele comprovou o potencial ao terminar a terceira etapa da temporada 2020 com duas vitórias e praticamente 100% de aproveitamento.

Na primeira prova, o piloto paulista largou da primeira fila, tomou a ponta do pole Gabriel Robe no início e tratou de segurar a pressão do atual líder do campeonato, Raphael Reis, para vencer com 2s5 de vantagem. Já na corrida complementar, largando em décimo por conta do grid invertido, Rimbano passou os adversários um por um e travou uma bela disputa com o companheiro de equipe Felipe Baptista para liderar a dobradinha da equipe KTF.

Baptista, por sua vez, foi o melhor entre os estreantes, assim como aconteceu com Rafael Martins no sábado - resultado que manteve Martins na liderança dos rookies e o colocou em terceiro na geral, com 103 pontos. Na briga pelo título, Reis, com um segundo e um sétimo lugares no fim de semana, sai de Londrina com 129 pontos, 12 a mais que Matheus Iorio, terceiro e sexto nas duas disputas, nesta ordem.

"Esta é uma etapa muito especial para mim, pois foi a primeira vez que venci as duas corridas do fim de semana. Estava muito calor, mas meu carro estava muito equilibrado, tudo se encaixou e fiz umas ultrapassagens que nem eu sei como fiz. Estava com a desclassificação de Interlagos entalada e aqui conseguimos mostrar o nosso valor", comentou Rimbano.

"Desde o começo do ano a gente já sabia que ia rolar uma disputa na pista como a de hoje, mas estava sentindo que meu rendimento caiu: terminei a prova com 15 libras a menos no pneu. Por sorte não furou e talvez não tivesse aguentado mais uma volta. Fora isso, o fim de semana apresentou um bom ritmo e poderia ter ido muito melhor não fosse o toque que recebi no sábado. Temos velocidade e vamos brigar por vitórias e títulos", ressaltou Baptista, o segundo colocado neste domingo.

"O objetivo é o campeonato. Consegui um bom resultado no sábado, mas sabia que a prova do domingo seria difícil e procurei limitar os danos. O ponto bom foi sair daqui com uma vantagem maior na liderança do campeonato, mas ainda é uma distância pequena e temos muito trabalho pela frente nas próximas corridas", completou Raphael Reis.

As duas corridas do fim de semana podem ser revistas a qualquer momento no canal da Stock Car no YouTube (@stockcarchannel). A data da próxima etapa da Stock Light ainda não está definida e será anunciada em breve. Confiram os resultados do fim de semana:

Corrida 1:

1 #17 Pietro Rimbano (KTF Sports), 22 voltas

2 #77 Raphael Reis (W2 Racing) a 2.525

3 #34 Matheus Iorio (Crown Racing Junior) a 6.816

4 #22 Gabriel Lusquiños (Crown Racing Junior) a 10.491

5 #21 Rafael Martins (W2 Racing) a 12.987

6 #85 Felipe Baptista (KTF Sports) a 17.663

7 #38 Zezinho Muggiati (Carlos Alves Competições) a 25.874

8 #95 Lucas Kohl (KTF Racing) a 46.848

9 #86 Gustavo Frigotto (RKL Motorsports) a 1:08.050

10 #35 Gabriel Robe (Motortech Competições) a 1 volta

11 #31 Marcio Campos (Motortech Competições) a 3 voltas

12 #81 Arthur Leist (Motortech Motorsports) a 14 voltas

13 #19 Felipe Papazissis (RKL Motorsports) a 15 voltas

14 #18 Pedro Lopes (MPM) a 17 voltas

15 #33 Pedro Ferro (KTF Racing) a 21 voltas

Corrida 2:*

1 # 17 Pietro Rimbano ( KTF Sports ), 24 voltas

2 # 85 Felipe Baptista ( KTF Sports ), a 1.845

3 # 86 Gustavo Frigotto ( RKL Motorsports ), a 3.585

4 # 81 Arthur Leist ( Motortech Motorsports ), a 4.114

5 # 21 Rafael Martins ( W2 Racing ), a 4.493

6 # 34 Matheus Iorio ( Crown Racing Junior ), a 5.109

7 # 77 Raphael Reis ( W2 Racing ), a 5.420

8 # 19 Felipe Papazissis ( RKL Motorsports ), a 9.852

9 # 22 Gabriel Lusquiños ( Crown Racing Junior ), a 14.565

10 # 38 Zezinho Muggiati ( Carlos Alves Competições ), a 17.926

11 # 95 Lucas Kohl ( KTF Racing ), a 25.344

12 # 33 Pedro Ferro ( KTF Racing ), a 31.618

13 # 35 Gabriel Robe ( Motortech Competições ), a 1 volta

14 # 31 Marcio Campos ( Motortech Competições ), a 18 voltas

15 # 18 Pedro Lopes ( MPM ), não largou

Os dez melhores no campeonato após três etapas:*

1 Raphael Reis, 129 pontos

2 Matheus Iorio, 117

3 Rafael Martins, 103

4 Pietro Rimbano, 94

5 Gabriel Robe, 88

6 Gustavo Frigotto, 85

7 Felipe Baptista, 80

8 Gabriel Lusquiños, 73

9 Arthur Leist, 68

10 Zezinho Muggiati, 66

* - Resultados extra-oficiais, sujeitos a alteração.

Rodolpho Siqueira/Bruno Vicaria/Leonardo Marson/Asimp