Piloto aposta na intimidade com a equipe para trazer grandes resultados

Stock Car: Valdeno Brito com as melhores expectativas para a temporada na Prati-Donaduzzi

A pouco mais de dois meses do início da maior competição de automobilismo do Brasil, a Stock Car, o piloto Valdeno Brito inicia as preparações para a temporada 2019. De volta à equipe Prati-Donaduzzi, na qual teve algumas de suas maiores conquistas no automobilismo, o piloto paraibano radicado em Londrina, PR, está com grandes expectativas. A primeira etapa da Stock Car acontece no dia 7 de abril em Goiânia, GO.

“Estou com as melhores expectativas possíveis para o ano. A equipe chega com grandes resultados. Eu já tenho um ótimo relacionamento com o chefe de equipe Rodolpho Mattheis e conheço bem os engenheiros. Já queria voltar pra Prati-Donaduzzi há algum tempo e agora essa vontade se concretizou e é uma sensação boa como a de voltar para casa. Vou tentar fazer o maior número de pódios e chegar ao final brigando pelo título”, declara o piloto que foi o primeiro campeão da Corrida do Milhão e venceu seis corridas quando integrou a equipe Prati-Donaduzzi.

O piloto retorna agora para Londrina, no Paraná, após férias junto à família em João Pessoa, PB. A preparação é focada no físico e no emocional. Valdeno faz corridas e musculação com foco na resistência física. “Vou começar também um treinamento intensivo de kart que é o que me deixa mais preparado e trabalhar o psicológico para aguentar toda a pressão da temporada”, diz.

O chefe de equipe Rodolpho Mattheis também está animado para a temporada e acredita muito na experiência de Brito. “Expectativas para são as melhores possíveis. Unindo a experiência, conhecimento técnico e velocidade do Valdeno a tendência é progredirmos a nível de velocidade. Tenho confiança que temos pilotos e equipe entrosados para termos uma ambição maior. Nosso combustível é brigar por vitorias!”.

Valdeno Brito tem como colega de equipe o piloto paranaense Julio Campos, que fez um excelente ano à frente da equipe Prati-Donaduzzi em 2018 finalizando em terceiro lugar no campeonato. Uma dupla que promete chamar a atenção nas pistas do Brasil.

“O Julio é um piloto muito competente e me dou bem com ele. É importante correr ao lado de pilotos competentes, pois um puxa o outro. Acho que temos muito que contribuir entre nós e ser uma ótima dupla”.

A primeira etapa da Stock Car acontece dia 07 de abril, em Tarumã, Rio Grande do Sul.