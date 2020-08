Prefeitura apoia a 1ª Copa e Desafio Online de Ginástica Rítmica

As participações serão por vídeos gravados e enviados pela internet; inscrições estão abertas até 30 de agosto

Ginastas de Londrina, de todo o Paraná, e também de outros estados, terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades e coreografias em um evento inovador, a 1ª Copa Online de Ginástica Rítmica e Desafio Artístico. Nesse período de isolamento social e adaptações, o evento abre espaço a atletas de diferentes faixas etárias, abrangendo crianças a partir dos 4 anos até mulheres idosas, conforme as várias categorias disponíveis. As inscrições encerram neste domingo (30), podendo ser feitas pela plataforma Sympla, clicando aqui. Os envios de vídeos vão até 13 de setembro, mês em que ocorrerão as videoconferências de apresentação (ver mais ao final do texto).

A realização é da Associação Cultural Espaço Thalita Cumi e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) é uma das apoiadoras da iniciativa, tendo colaborado com a organização dos regulamentos, premiações e divulgação.

Podem participar do evento ginastas, mulheres e meninas em geral, que deverão enviar suas coreografias por meio de vídeos gravados em casa ou em um espaço de, no máximo, 5 por 5 metros quadrados. Valerá apenas um vídeo por inscrição. O local precisa estar livre de objetos, e qualquer cômodo, quintal ou garagem pode ser utilizado para as performances. As inscritas do estado do Paraná participarão da Copa Online, e as ginastas de outros estados estarão no Desafio Online. No mesmo link das inscrições estão todos os detalhes e regulamentos completos, válidos para cada um destes segmentos.

As categorias são as seguintes: Pré-mirim (4 a 6 anos); Mirim (7 e 8 anos); Pré-infantil (9 e 10 anos); Infantil (11 e 12 anos); Juvenil (13 a 15 anos); Adulto (16 a 25 anos); e Master (acima de 25 anos), todas completas em 2020. Para além das competições, as atividades possuem caráter pedagógico, motivacional e criativo, com a finalidade principal de experimentar novas formas de treinamento durante a nova realidade e restrições ocasionadas pela pandemia da Covid-19.

De acordo com o presidente da FEL, Sandro Henrique Moreira, a realização de eventos pela internet é uma nova tendência também na área esportiva. “Em meio a tantas dificuldades causadas por essa crise, algumas modalidades estão utilizando a criatividade para continuar produzindo atividades. A Copa Online de Ginástica explora isto, permitindo que pessoas de todo o Brasil participem, mesmo a distância. Vejo que novos caminhos estão sendo construídos e acredito que muitas das iniciativas com este modelo continuarão sendo feitas no período pós-pandemia, complementando as ações regulares”, analisou.

Moreira ainda disse que a FEL busca apoiar, dentro de seu alcance, toda e qualquer iniciativa esportiva promovida em Londrina neste período. Ele citou que, para a segunda quinzena de setembro, está previsto um campeonato on-line de embaixadinhas, aberto a todo o público. “Estamos incentivando as entidades, atletas e eventos da cidade e a intenção é abranger cada vez mais as participações”, concluiu.

Datas

Após a fase de inscrições da 1ª Copa Online de Ginástica Rítmica e Desafio Artístico, o prazo para envio dos vídeos vai até o dia 13 de setembro. Depois, serão realizadas as videoconferências de apresentação, nos dias 15, 17 e 19 de setembro. E, no dia 23 do mesmo mês, haverá a premiação no município de Londrina. Para participantes de cidades mais distantes, as premiações serão enviadas por correspondência. Serão entregues medalhas para as posições do 1º a 10º lugar de cada categoria, troféu para cada escola ou clube participante, e as demais ginastas receberão certificado de participação.

