Prefeitura assume e amplia projeto de prática esportiva em Tamarana

A Prefeitura de Tamarana assumiu integralmente o projeto que oferece treinos de futsal nas categorias sub-7, sub-10 e sub-13, além de exercícios físicos específicos para o público da terceira idade.

Gratuita, a iniciativa começou em setembro de 2018 e era realizada através do Esporte Para Toda Vida, fruto de parceria da Secretaria do Esporte do Paraná com o município. Como, por ora, não houve retomada das atividades a nível estadual, a ação irá prosseguir por meio da própria Diretoria municipal de Esportes. "Vamos dar continuidade ao projeto e fazer da melhor forma que pudermos", adiantou o titular da diretoria, Juninho Bittencourt.

O reinício está marcado para segunda-feira (11), às 8h, quando os idosos serão atendidos por meio do projeto que ganhou o nome de "Melhor Idade em Movimento". Em seguida, a partir das 9h, recomeçará a Escolinha de Futsal de Tamarana, que, além dos meninos, passará a ofertar treinos para as meninas.

Ainda haverá atividades da Escolinha de Futsal na quarta e na sexta-feira, a partir das 13h. Os horários específicos de cada categoria serão definidos de acordo com a quantidade de interessados. Também há possibilidade de novos horários para a terceira idade, a depender da procura do público.

O diretor de Esportes destacou a importância de os idosos do município ingressarem na iniciativa. "Quanto mais pessoas da terceira idade praticam exercícios físicos, menor é a busca pelos postos de saúde", afirmou Juninho Bittencourt.

Para participar do projeto, basta apresentar um documento de identificação com foto para que a ficha cadastral seja preenchida. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento do cadastro. As atividades serão no Complexo Esportivo Sebastião Sidônio de Araújo – o Centro Social Urbano de Tamarana. Mais detalhes podem ser obtidos nos telefones 3398-1951, 9 9992-0609 ou 9 9997-0158.