Prefeitura autoriza início das obras no Maria Cecília

A Prefeitura de Londrina e a Fundação de Esportes de Londrina realizou na última quinta-feira (20) a assinatura da ordem de serviço e início das obras do Centro Esportivo Maria Cecília.

Para o presidente da FEL Fernando Madureira a região merece, um grande empenho do prefeito Marcelo Belinati e das secretárias como COHAB, CMTU, Sercomtel Iluminação, Obras, SEMA, Planejamento entre outras, que se uniram para a realização desta obra, outras mudanças e revitalizações estão acontecendo em toda região norte.

“É uma grande realização nossa. Desde o começa da gestão fizemos algumas revitlizações nesse clube pra oportunizar para a comunidade o melhor do esporte, do lazer, cultura. E agora com esta melhoria ainda maior, esse local vai ser transformado em uma praça esportiva aberta para a comunidade”, disse Madureira.

Haverá a reforma do ginásio e das piscinas,além das melhorias em iluminação de led, acessibilidade, parque infantil, pista de caminhada, quadra de campo sintético, parque infantil, paisagismo, urbanização e área pet. O todo serão investidos R$ 1 milhão e 600 mil na obra em 4 meses de reforma.

O local será 100% revitalizado e contará com um novo conceito de espaço aberto. Os muros serão retirados para uma melhor segurança.

“Parece confuso ao dizer que vai tirar o muro e assim aumentar a segurança. Porém sem os muros vai ser ainda mais visual o que acontece aqui, e assim trazer mais segurança. Quem passar por fora, vai poder ver se está acontecendo depredações ou não. Serão instaladas cameras e toda estrutura de luminosidade será ampliada”, explicou Madureira.

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, o tradicional espaço da cidade, jamais poderia ter ficado dessa maneira. Para ele, é um grande presente para a comunidade essa reforma.

“Um espaço que será devolvido para à população. É um clube maravilhoso, mas que infelizmente ao longo dos anos foi deixado de lado, e quando assumimos a Prefeitura buscamos recursos para que uma reforma completa fosse feita. Já fizemos algumas revitalizações para a comunidade ir utilizando, mas agora estamos oficializando uma verdadeira transformação. Por aqui as famílias vao poder utilizar esse espeço com toda a segurança necessária”, conclui Marcelo.