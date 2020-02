Primeira corrida de 2020 da Unimed está com inscrições abertas

Está dada a largada para as inscrições da primeira corrida de rua da Unimed Londrina neste ano. A Unimed Inspira – etapa day – será realizada no aterro do Lago Igapó II, dia 29 de março, com largada às 8h. Os participantes poderão optar pela prova de 4K, 8k, pela caminhada ou cãominhada, as duas últimas terão início às 9h15. Haverá ainda a prova Kids, com largada às 9h45. As vagas são limitadas a 1.700 participantes e as inscrições podem ser feitas pelo site https://www.centraldacorrida.com.br/corridas-unimed-inspira-2020-etapa-day.

As pessoas que não quiserem participar das modalidades disponíveis poderão aproveitar as atividades da arena, que será montada no aterro do Lago. No local haverá equipes da Unimed aferindo pressão e medindo glicemia no Espaço Saúde, médicos veterinários orientando tutores no Espaço Pet, equipe de recreação realizando oficinas para as crianças além de distribuição de pipoca, energético e picolé.

A Unimed Londrina realiza duas corridas de rua por ano com o objetivo de estimular a prática de atividade física e o cuidado com a saúde. As corridas realizadas em 2019 contaram com a participação de cerca de 3 mil pessoas cada uma e as inscrições foram encerradas com mais de dez dias antes da prova.