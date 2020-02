Projeto Criança em Campo 2020 está com inscrições abertas

Trabalho viabiliza várias categorias de base, escolinhas de bairro a participarem de campeonatos

O projeto da Liga de Futebol de Londrina está com as inscrições abertas. Podem participar as equipes que tem as suas escolinhas e grupos de bairros. As inscrições podem ser feitas pelo 3342-7000. Ou pelo site (http://www.ligadefuteboldelondrina.com.br/) ou ainda pelo facebook da Liga (https://www.facebook.com/ligadefuteboldelondrinaoficial/?epa=SEARCH_BOX).

A iniciativa, que já tem 18 anos, atende em média 3.000 crianças, todos os anos, nas categorias sub-7, 9, 11, 13, 15 e 17. Segundo o coordenador, Antonio Marcos Gonçalves, por meio do projeto, as equipes não têm custo de arbitragem, viabilizando várias categorias de base e escolinhas de bairro a participarem dos campeonatos. “Muitas crianças participam de projetos e escolinhas sem custo para treinar e com isso têm a oportunidade pelo projeto de todos participarem dos campeonatos. Benefício para eles e para nós”, afirmou.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina. “A FEL é muito importante no projeto. A liga faz as competições com o recurso vindo do FEIPE, da Prefeitura, pela FEL. Assim, a liga consegue fazer várias competições, envolvendo muitas crianças e adultos. Fora a torcida, a alegria dos pais acompanhando os jogos das crianças. O público vai de 100 a 200 pessoas acompanhando os jogos do projeto no fim de semana”, concluiu.