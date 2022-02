Projeto de iniciação esportiva do Sesc PR oferta bolsas gratuitas

Estão abertas as inscrições para bolsas gratuitas no projeto Aprender & Jogar do Sesc Paraná, em 29 unidades do estado

A partir da próxima segunda-feira (7) estará aberto o processo de inscrição gratuita para crianças e adolescentes de cinco a 17 anos no projeto de iniciação esportiva do Sesc PR, o Aprender & Jogar. Em 29 unidades de serviço do Sesc, em todo o Paraná, serão disponibilizadas 5.000 vagas no contraturno escolar nos períodos da manhã, tarde e noite. As atividades do projeto são adaptadas de acordo com a faixa etária de cada aluno.

As bolsas gratuitas são destinadas a dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e a estudantes da rede pública de ensino, que possuam renda familiar de até três salários mínimos do piso nacional. As inscrições são feitas apenas presencialmente, na unidade do Sesc de interesse do candidato. De acordo com o edital, para permanecer no programa, o aluno deve ter frequência mínima de 75% durante o ano.

Programa

O programa está estruturado para atender a crianças e adolescentes em quatro módulos, de acordo com a faixa etária. Aos mais novos, com cinco e seis anos, são promovidos jogos motores, que desenvolvem as habilidades por meio de jogos e brincadeiras. O Clube do Esporte é destinado a crianças de sete a dez anos de idade e são ofertadas diversas modalidades esportivas, como ginástica, atividades rítmicas e iniciação esportiva.

Para os adolescentes de 11 a 14 anos esta etapa do programa promove vivências na modalidade escolhida pelo aluno e são apresentadas regras, técnicas e táticas dos esportes. Para o último grupo etário do programa, que é de 15 a 17 anos, o foco é no aperfeiçoamento ou na prática por lazer da modalidade esportiva escolhida.

Destaque

Em agosto de 2021, Érica Gomes, aluna do Aprender & Jogar do Sesc PR, em Curitiba, foi convocada pela Seleção Brasileira Sub-17 de Futebol Feminino. Ela participou de treinamentos na cidade de Pinheiral, no Rio de Janeiro, e na Granja Comary, no centro esportivo mantido pela CBF, em Teresópolis.

Érica também participou do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-17,em 2021, pelo Internacional de Porto Alegre.

Para mais informações sobre o Aprender & Jogar, procure a unidade do Sesc mais próxima ou visite o site da instituição. ( https://www.sescpr.com.br/edital/aprender-jogar-iniciacao-esportiva/)