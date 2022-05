Projeto Londrina Atletismo fecha Gymnasíade com mais duas pratas

As meninas da equipe Londrina/FEL/IPEC encerram a participação na Gymnasíade, considerada a maior competição escolar do planeta, com mais duas medalhas de prata conquistadas ontem (20/05). Na prova dos 400 metros rasos da competição disputada na Normandia, na França, Júlia Rocha Ribeiro (Colégio Ética) ficou na segunda colocação com o tempo de 55”54. Ela ficou atrás da turca Nevin Nice, que cravou 54”60.

A outra medalha de prata veio na prova de revezamento medley 2. Novamente Júlia esteve na pista e contou com a parceria de Nicole Braz Domene para terminar a prova na segunda colocação atrás da equipe da Índia. Elas fizeram a prova em 5’16”66, contra 5’15”83 das indianas. Pietra Simýes e Luyse Braga completaram a equipe da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

O técnico do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda, afirmou após o encerramento da participação de suas atletas no mundial escolar que a avaliação é a melhor possível. “O rendimento delas mostra que temos duas atletas de alto nível e que vão chegar nas categorias de cima muito fortes. Isso nos dá perspectivas de pensar em competições maiores no futuro como Mundiais e até Jogos Olímpicos. Também mostra que estamos no caminho certo ao investir na formação e apostar a médio longo prazo”, destacou o treinador.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp