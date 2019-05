Promessa da Londrina/IPEC fatura prata no Mundial Escolar

Pedro Tombolim, de 16 anos, foi o segundo colocado na prova dos 800 metros rasos, na competição que está acontecendo na Croácia

O meio-fundista Pedro Tombolim, da equipe Londrina/IIPEC, mostrou mais uma vez por que é considerado uma das grandes promessas do atletismo nacional. O garoto de 16 anos conquistou a medalha de prata na prova dos 800 metros rasos, no Mundial de Atletismo Escolar, que está sendo disputado em Split, na Croácia.

Em boa fase, o atleta, que já havia levado a medalha de ouro no Brasileiro Escolar, em Natal, brigou de igual para igual com adversários de várias partes do mundo para conseguir a tão sonhada medalha de prata. Com o tempo de 1min52seg54, ele deixou para trás alguns favoritos e subiu ao pódio atrás apenas do argelino Mohamed Gouaned. “Estou muito feliz, é um dia que vai ficar marcado em minha vida”, disse o jovem, aluno do Colégio Estadual Monteiro Lobato, de Cornélio Procópio, sua cidade natal.

Essa é a segunda medalha internacional de Pedro Tombolim, que é oriundo do Projeto Ouro do Olimpo, de Cornélio Procópio, parceiro do Londrina Atletismo. No ano passado, ele faturou também a prata no revezamento 200/400/600/800 metros da Gymnasiade, a maior competição escolar do planeta.

“Pedro vem crescendo a cada competição. Esse Mundial é uma competição muito forte e ele mostrou potencial mais uma vez. Agora é focar no restante da temporada, que são muitos os objetivos a serem buscados”, observou o técnico Gilberto Miranda.

O Projeto Londrina Atletismo conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe).