Quatro atletas do Londrina/FEL/IPEC são convocados para a seleção brasileira

O quarteto londrinense irá representar o país nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em maio, na Argentina; equipe conta com patrocínio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), via Feipe

A equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo contabiliza mais quatro convocações para a seleção brasileira em 2022. Paulo Henrique Romualdo, Bianca Davi de Souza, Júlia Rocha Ribeiro e Luis Felipe Abílio foram chamados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para defender o time verde e amarelo nos Jogos Sul-Americanos da Juventude Sub-18, que irão ocorrer entre os dias 5 e 8 de maio, em Rosário, na Argentina.

O quarteto está entre os destaques da equipe londrinense. Paulo Henrique Romualdo é o atual líder do ranking nacional sub-18 da prova dos 100 metros. No início do mês, ele foi campeão paranaense sub-20. Com apenas 15 anos, Luis Felipe Abílio já contabiliza resultados expressivos. É atual campeão brasileiro sub-16 do lançamento do martelo, prova na qual também detém o recorde nacional da categoria: 64,78 metros, estabelecido durante a disputa do Campeonato Paranaense Sub-14/Sub-16 do ano passado. A marca também é recorde paranaense e do campeonato para a prova.

Júlia Rocha Ribeiro (Colégio Ética), convocada para disputar as provas dos 200 e 400 metros, e Bianca Davi de Souza, que compete nos 2000 metros com obstáculos, já possuem convocações em 2022. A primeira venceu a seletiva nacional da Gymnasíade e está pré-classificada para a fase mundial da maior competição escolar do planeta. Ela é a atual líder do ranking nacional dos 400 metros sub-18, e foi um dos destaques da campanha que levou o time feminino ao vice-campeonato no Campeonato Brasileiro Interclubes da categoria em 2021, com a prata nos 400 metros e bronze nos 200 metros. Sua companheira de equipe, já disputou o Pan e Sul-Americano de Cross Country, no final do mês passado. No ano passado, Bianca foi medalhista de prata na prova dos 2000 metros com obstáculos no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 e defendeu a seleção brasileira no Sul-Americano da categoria.

“Uma convocação é sempre um marco importante na carreira de um atleta. Às vezes é até difícil de descrever a alegria e a emoção ao receber um chamado para representar o seu país. Estou muito focado, treinando muito para poder dar o meu melhor e ajudar o Brasil a fazer uma boa campanha”, comentou Paulo Henrique Romualdo, de 17 anos.

Com mais quatro convocações, a equipe Londrina/FEL/IPEC já soma 14 chamados para seleções brasileiras em várias categorias em 2022. Um número bastante expressivo, que marca um dos principais inícios de temporada do time na história. Motivo de muito orgulho e celebração para a comissão técnica e gestão.

“Nos últimos anos temos conquistado resultados muito bons, frutos de um trabalho árduo, focado sempre na formação e atenção contínua ao atleta. O nosso trabalho de base é referência no Brasil há alguns anos. E essas convocações mostram que estamos no caminho certo”, ressaltou o técnico Gilberto Miranda. “O ano está começando e temos muito a evoluir ainda. Vamos seguir trabalhando firmes para buscar mais resultados bons para Londrina e o Brasil”, acrescentou.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

NCPML