Queirolo e Muffato emplacam a pole da primeira etapa do Império Endurance Brasil 2020

Em Interlagos, dupla "sobrou" no quali e já aparece como uma das favoritas para a disputa que terá quatro horas de duração

A dupla David Muffato e Pedro Queirolo vai largar na pole das 4 horas de Interlagos, prova que abre a temporada do Império Endurance Brasil em Interlagos. Os pilotos do modelo AJR #113 obtiveram uma média de tempo de 1min27s729, deixando o trio formado por Vicente Orige, Gustavo Lima e Gustavo Kyrila na segunda colocação da categoria P1 com mais de meio segundo de desvantagem.

“Em uma categoria tão disputada, conseguir um tempo com boa margem para o segundo colocado mostra o quanto estamos competitivos e o quanto evoluímos ao longo dos treinos. Trabalhei muito estudando a telemetria ao lado do Bruno Tascheck, nosso telemetrista, e isso foi fundamental para que conseguíssemos uma volta perfeita no quali para conquistar a ponta o grid”, afirmou Queirolo.

“A boa volta do Pedro [Queirolo] me deixou tão tranquilo que a minha volta, que mirava a marca de 1min27s0 acabou sendo de 1min27s5 e, mesmo assim, largamos na frente. Agora temos que focar na corrida de amanhã, que será longa, mas largar na frente nos dá a condição de ditar o ritmo da prova e isso será muito importante”, completou David Muffato.

Na categoria GT3 a pole ficou com a Mercedes AMG GT3 da dupla Guilherme Figueroa e Julio Campos, que fizeram a média de 1min32s541. “Estamos muito felizes com este resultado. Depois de tanto tempo afastado das pistas, voltamos com um carro bastante competitivo, bem acertado. Vamos tentar manter este bom desempenho amanhã, com uma tocada segura ao longo das 4 horas de prova para abrir o ano com vitória em Interlagos, afirmou Júlio Campos.

Na segunda colocação da categoria ficaram Ricardo Maurício e Marcel Visconde, que aceleram abordo do novo Porsche 911 GT3 R. Na terceira colocação aparece a Lamborghini Huracán de Chico Longo e Marcos Gomes.

Já na GT4, o mais rápido do classificatório foi a Mercedes de Alexandre Auer e Guilherme Salas, que fizeram a média de 1min36s.405. O pole position da P2 foi o Sigma de Jindra Kraucher e Ney Faustini (1min36s669). Na P3 o mais rápido foi o protótipo MRX de Henrique Assunção, Emilio Padron, Fernando Ohashi e Fernando Fortes.

A largada da etapa de abertura do Império Endurance Brasil está marcada para 11h30 deste domingo. A prova, que terá quatro horas de duração, será transmitida ao vivo pelo Sportv e pelo canal da categoria no Youtube.

Confira como ficou o grid de largada em Interlagos:

1 - 113 PEDRO QUEIROLO/DAVID MUFFATO - P1 - 1:27.729

2 - 43 VICENTE ORIGE/GUSTAVO KIRYLA - P1 - 1:28.279

3 - 11 EMILIO PADRON/VITOR GENZ - P1 - 1:28.551

4 - 5 T.ANDRADE/J.MARTINI/N.PIQUET - P1 - 1:28.887

5 - 175 H.ASSUNCAO/A.TOSO/C.KRAY - P1 - 1:30.683

6 - 8 GUILHERME FIGUEIROA/JULIO CAMPOS - GT3 - 1:32.541

7 - 55 MARCEL VISCONDE/RICARDO MAURICIO - GT3 - 1:33.332

8 - 19 CHICO LONGO/MARCOS GOMES - GT3 - 1:33.974

9 - 155 R.MENDES/TOM F/M.MULLER - GT3L - 1:34.974

10 - 3 ALEXANDRE AULER/GUILHERME SALAS - GT4 - 1:36.405

11 - 12 J.KRAUCHER/N.FAUSTINI/A.PIEDADE - P2 - 1:36.649

12 - 22 F.ABRUNHOZA/L.FERRARI/L.ROMERA - GT4 - 1:37.392

13 - 44 R.GHISLENI/H. KOHL/L.KOHL - P2 - 1:37.478

14 - 15 LEONARDO SANCHES/ATILA ABREU - GT4 - 1:37.622

15 - 75 H.ASSUNCÃO/F.OHASHI/F.FORTES/M.VIANNA - P3 - 1:37.948

16 - 34 RICARDO HAAG/MARIO MARCONDES - P3 - 1:38.078

17 - 21 A.MORAES/R.RODRIGUES/C.MELLO/KREIS - GT4 - 1:38.254

18 - 57 FELIPE TOZZO/RENAN GUERRA - GT4 - 1:39.556

19 - 82 ROBBI PEREZ/JOSÉ CORDOVA - P3 - 1:39.656

20 - 0 C.HORTA/L.SERIPIERI/W.FREIRE - GT4 - 1:39.842

21 - 69 N.MONTEIRO/R.ALCARAZ/A.HELLMEISTER - GT4 - 1:39.855

22 - 64 H.VISCONDE/F.STEYER/C.RAMOS - GT4 - 1:40.149

23 - 7 ALDOIR SETTE/MARCELO CAMPAGNOLO - P3 - 1:40.559

24 - 16 E.VICHIESE/S.TURVEY/F.PAPAZIS - GT4 - 1:42.359

25 - 14 J.VICTORETTE/M.KARAM/T.ANTONIAZZI - GT4L - 1:45.603

26 - 10 PIERRE VENTURA/ROGER SANDOVAL - GT4 - 2:07.474

27 - 20 FABIO EBRAHIM/WAGNER EBRAHIM - P1 - 1:31.439

28 - 46 F.FORTES/G.MARTINS/P.CASTRO - P1 - 1:31.840

29 - 72 CARLOS ANTUNES/YURI ANTUNES - P3 - 1:39.841

30 - 18 POETA/TOTARO/MAURO/SANTANNA - P2 - 1:47.511

31 - 73 JOSE VILELA/LEONARDO YOSHI - P3 - 1:50.665

32 - 80 A.FINARDI/R.SUZUKI/L.FLOSS - P1

33 - 2 A.PIEDADE JR/F.FOGAÇA/J.KRAUCHER - P1

34 - 9 XANDINHO NEGRÃO/ANDRE NEGRÃO - GT3

35 - 63 SERGIO RIBAS/GUILHERME RIBAS - GT3L

36 - 88 FERNANDO AMORIM/GABRIEL ROBE - P2

37 - 4 ENZO BORTOLETTO/PEDRO FERRO - GT4L

MS2/Asimp