Raijan quer repetir resultado da última prova em Londrina

Último vencedor de uma corrida do Mercedes-Benz Challenge no Autódromo de Londrina, Raijan Mascarello espera repetir o feito na etapa que será disputada no próximo domingo (2), a terceira da temporada. A última vez que a categoria esteve na pista paranaense foi no dia 10 de setembro de 2017.

“Lembro muito bem daquele dia. Foi a minha primeira vitória na categoria e vencemos graças a um bom trabalho no pit stop obrigatório, além de eu ter feito a última volta com um pneu furado. Tomara que a festa se repita neste fim de semana”, conta o piloto da CLA45AMG de número 17 que tem na pista de Londrina uma de suas preferidas na temporada.

Raijan chega para a prova em Londrina ainda mais motivado depois do check-up geral feito no carro por comissários da CBA após um recurso apresentado por um adversário. A vistoria geral constatou que o carro de Raijan, e os demais da equipe Mottin Racing, estão completamente dentro do regulamento.

“Não tenho dúvida sobre o trabalho da equipe e estou bem tranquilo para acelerar e mostrar que as coisas no automobilismo se conquistam na pista. Ainda temos seis etapas para defender o título e buscar o bicampeonato”, avalia o piloto da FG Empreendimentos, Brevant e Hamakk.

O primeiro contato dos pilotos do MB Challenge com a pista será na manhã de sexta-feira. Ao todo, serão cinco sessões de treinos livres mais o treino de classificação, no sábado. A corrida, no domingo, será às 12h45, com transmissão no BandSports.