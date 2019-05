Recorde de pilotos na abertura do Pro Tork Paranaense de Motocross 2019

Evento em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do estado, contou com 287 inscritos, belas disputas e arquibancadas lotadas

A abertura do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross 2019 foi um verdadeiro sucesso, registrando recorde de pilotos inscritos, um total de 287. O evento aconteceu neste fim de semana, dias 27 e 28 de abril, na cidade de Santo Antônio da Platina, localizada no Norte Pioneiro do estado.

Uma pista foi especialmente feita para a ocasião, pelo construtor Paulo Caramez, responsável pelos traçados do Brasileiro. O circuito contou com 1.000 metros de extensão, sendo composto por obstáculos como sessão de costelas, king, single, step jump, entre outros, agradando os participantes.

Na categoria principal, a MX1, Jean Ramos largou na frente e manteve a ponta. “Fiz uma participação especial no estadual para me preparar para o nacional. Valeu a pena, o traçado era técnico e demandava bastante concentração, principalmente embaixo de chuva. Larguei bem e não cometi nenhum grande erro”, explica.

A Pro Tork Racing Team também marcou presença e fez a festa vencendo seis classes. Willian Guimarães levou a equipe ao lugar mais alto do pódio três vezes, na MX3, MX4 e MX45. Já Rafael Faria faturou a MX2, Otávio Pedro da Silva ganhou a 150cc e Ana Claudia Fietz foi a mais rápida na MXF.

Os demais primeiros colocados foram: Kleber Dutra na Intermediária Nacional, Matheus Henrique na Minimotos, Ismael Rojas na Força Livre Nacional, João Vitor Vargas na Júnior, Marcos Goto na 65cc, Elevir Paschuini na MX5, e Matheus Zolet na Intermediária Especial e Light.

O presidente da Federação Paranaense de Motociclismo, Gilberto Rosa, mais conhecido como Juba, comemorou o sucesso. “Foi uma bela festa junto a 47ª EFAPI EXPO 2019, com mais de 100 mil pessoas prestigiando. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos”, disse.

Agora, a atenção dos competidores se volta ao treinamento. O Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross 2019 tem sua segunda etapa programada para acontecer nos dias 25 e 26 de maio, em Mandaguari. A expectativa é de gate cheio e belas disputas para o público.

O Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross 2019 tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, além do apoio da Pirelli Pneus, Mobil, Acipar, Winn’s, Mundifer e 5inco Gráficos.