Região Norte recebe curso gratuito de Programação para Sistemas

Com linguagem acessível, Python é demandada por setores emergentes da indústria de tecnologia

Até 2024, o setor de TIC deve demandar 421 mil profissionais para o mercado. Internet das Coisas (IoT), Cyber Segurança, Big Data, Computação em Nuvem e Inteligência Artificial (AI) estão entre as áreas com maior potencial de crescimento, na casa de 25%, 11%, 10%, 6% e 2%, respectivamente, segundo relatório da Brasscom - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Para quem já tem alguma bagagem intelectual em lógica de programação e deseja sair na frente, aprender sobre Python, linguagem de programação acessível e muito popular em setores emergentes da indústria de tecnologia com foco em desenvolvimento web, análise de dados, machine learning e IA pode ser um grande diferencial.

Pensando nisso e para abastecer o mercado com bons profissionais, o Senai em Londrina, cidade que é polo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no estado, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Programação em Python para Sistemas.

Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas para a modalidade presencial conectado, com aulas ao vivo, por meio da plataforma Microsoft Teams, para que qualquer pessoa no estado possa participar.

As aulas serão realizadas de 25/04 a 04/05, das 19h às 23h e as inscrições devem ser feitas no site sistemafiep.org.br/gratuidade, até o dia 18 de abril. Para participar, é necessário cumprir todos os requisitos constantes no edital disponível.

Entre os objetivos do curso está entregar para o mercado jovens profissionais com habilidades de programação e conhecimentos técnicos para desenhar, escrever e executar programas codificados na linguagem Python, compreendendo conceitos básicos do software.

“O Python é bastante utilizado em data science, machine learning, desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos, automação de scripts, fintechs entre outras áreas. É uma linguagem de programação emergente e que tem demandado novos profissionais. Quem se destacar como um bom programador, certamente terá grandes chances de conquistar boas colocações nesse mercado em expansão não apenas no Brasil, mas também no exterior”, diz Victor Cunha, gerente regional de educação e negócios do Senai.

Ao longo de 2022, o Senai Londrina vai ofertar mais de 70 cursos gratuitos na área de TI

O Senai Londrina, cidade que é polo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no estado, vai oferecer, ao longo de 2022, mais de 70 cursos gratuitos nas linhas de qualificação e aperfeiçoamento profissional para formação e capacitação de mão de obra para a área de TIC.

Além de atividades nas modalidades presencial e semipresencial, o Senai Londrina ainda abrirá matrículas para cursos autoinstrucionais e presenciais conectados com aulas ao vivo, por meio da plataforma Microsoft Teams, para que qualquer pessoa no estado possa participar e se capacitar profissionalmente.

Cursos como Programador Web Mobile; Programador FrontEnd; Programador BackEnd; Programador de Inteligência Artificial; Programador de Sistemas e Automação de Processos de TI entre outros integram a lista. A data para matrículas e início das aulas, assim como número de vagas disponíveis para cada um dos cursos, serão divulgadas ao longo do ano.

Mercado busca por profissionais técnicos na área de TI - Paraná é o 5º no ranking de contratações

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o Paraná é o quinto no ranking na contratação de profissionais do setor de TIC, com 6.646 novas vagas geradas em 2021, atrás dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em relação ao gênero, o setor de TIC ainda empregou mais homens (3.499) do que mulheres (3.147).

Londrina é a terceira cidade que mais gerou vagas no Estado na área de TIC. As novas contratações são predominantemente jovens profissionais na faixa de 18 a 24 anos (3.214), seguidos por profissionais de 25 a 29 anos (1.500) e de 30 a 39 anos (1.192).

A maioria dos contratados ainda tem grau de formação superior incompleto. “Chama atenção os dados de escolaridade. O setor contrata mais mão de obra com ensino superior incompleto. Geralmente na economia aparece na liderança a contratação com ensino médio completo. Essa diferença pode indicar o problema da falta de mão de obra qualificada; as empresas estão contratando trabalhadores antes mesmo deles se formarem ou terem maior experiência no mercado de trabalho”, analisa o economista do Sistema Fiep, Thiago Quadros.

Ao todo, o setor empregou 43.129 trabalhadores em 2021 no estado.

Para fazer parte deste mercado, os profissionais também podem iniciar a sua formação a partir de Cursos Técnicos nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Manutenção e Suporte em Informática, Redes de Computadores, além dos coringas Técnico em Informática e Técnico em Informática para Internet. Todos os cursos ofertados pelo Senai Paraná para a área de TIC estão disponíveis no site senaidofuturo.com.br.

Dúvidas e informações também podem ser esclarecidas diretamente na secretaria do Senai Londrina na Rua Belém, 844, Centro, ou por meio do telefone (43) 3294-5100.