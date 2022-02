Resultado preliminar do Feipe 2022 classifica 74 projetos esportivos

Das 104 propostas inscritas no edital, recorde da história do programa, 74 se classificaram e 62 foram habilitadas para firmar convênio com o Município na próxima fase do edital

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) divulgou, na terça-feira (15), o resultado preliminar de análise dos projetos que estão concorrendo ao Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) 2022. O processo, que atingiu número recorde de 104 inscritos, contabiliza 74 projetos classificados e, destes, 62 foram habilitados. A íntegra do edital com a classificação e resultado preliminar de habilitados foi publicada no Portal da Prefeitura, na página da FEL e na edição nº 4.563 do Jornal Oficial.

Com a divulgação do resultado prévio, começa a valer o prazo de cinco dias corridos para interposição de recursos. Até domingo (20), os pedidos de recursos devem ser encaminhados via Sistema Eletrônico de Informação (SEI), subscritos pelo representante legal ou preposto do proponente. Na sequência, os recursos protocolados dentro do prazo serão analisados pela Comissão de Seleção e Julgamento do Feipe.

O edital do Feipe 2022 (Chamamento Público n° 007/2021) oferta a quantia de R$ 5,81 milhões a serem distribuídos entre cinco programas esportivos – Adulto, Juventude, Ligas Esportivas, Pessoas com Deficiência e Alternativos. As propostas habilitadas, e com melhor classificação, serão convocadas para firmar convênio com o Município e serão patrocinadas com recursos do Feipe para executar suas atividades até o final de dezembro deste ano.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido, parabenizou a equipe técnica do órgão pelo empenho em analisar todas as propostas recebidas e divulgar o resultado parcial rapidamente. A chamada pública para o Feipe 2022 recebeu inscrições até o dia 31 de janeiro. “Aceleramos esse processo para, em tempo recorde, divulgar o resultado. A comunidade esportiva de Londrina, que inclui atletas, técnicos e outros trabalhadores, precisam do apoio e incentivo do Feipe. O calendário de competições já começou em janeiro, então foi um grande passo podermos atender, cada vez melhor e mais rapidamente, os esportistas da nossa cidade”, frisou.

Após a etapa de recebimento e análise de recursos, a FEL dará início à segunda fase do processo do Feipe 2022, com a convocação dos proponentes que tiveram seus projetos habilitados e classificados. Eles deverão apresentar os documentos necessários para firmarem o termo de convênio com a Fundação e, assim que os convênios forem oficializados, passam a contar com o suporte financeiro do Feipe.

Entre as diferentes modalidades esportivas contempladas pelo edital, apenas duas ficaram desertas. O rúgbi feminino, no Programa Juventude, e boxe, no Programa Adulto, não tiveram propostas de projetos esportivos protocoladas.

Segundo o diretor técnico da FEL, Claudemir Fattori, este primeiro edital do Feipe para execução em 2022 superou as expectativas. “Dos 104 processos que recebemos, foram classificados 73 e, destes, 62 foram habilitados até o momento. É um recorde de projetos interpostos ao Município, de projetos habilitados em um mesmo edital, e de tempo também, na avaliação e divulgação parcial dos resultados. Tudo isso evidencia que o trabalho foi muito proveitoso, e repercutiu de forma excelente entre a comunidade esportiva também”, comentou.

A expectativa da FEL é que o edital com a classificação e resultado final seja divulgado na próxima semana, com prazo de 15 dias para que os convocados apresentem seus documentos. “Quanto antes os convocados apresentarem esses documentos, mais rápido será firmado o contrato de parceria. Por conta das modalidades desertas e propostas desclassificadas ou inabilitadas, na sequência iremos avaliar a possibilidade de uma nova chamada para preencher essas vagas”, adiantou o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos.

