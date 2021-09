Rolandenses fizeram bonito no estadual do Taekwondo

A Secretaria Municipal de Esportes comunica que Rolândia fez bonito no 39º Campeonato Paranaense de Taekwondo, realizado no final de semana de 17 a 19/09, na cidade de Matinhos, litoral do Paraná.

Dois atletas do Taekwondo Rolandense representaram a cidade e o Mestre Silvano Melo atuou como técnico dos atletas que brilharam no tatame. Gustavo dos Santos na categoria Juvenil 15 a 18 anos, até 70 kg conquistou a medalha de ouro e Vicente H. Chiaratti, na categoria de faixa preta sub-21, até 87 kg, ficou com a medalha de prata e com essa classificação garantiu a sua participačao no Campeonato Brasileiro, que será realizado em dezembro no Rio de Janeiro.

NCPMR