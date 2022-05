Rolândia: Ana Júlia é mais uma rolandense brilhando no esporte

Depois de visitar o prefeito Ailton Maistro, a rolandense Ana Júlia Amaral de Lira mais uma vez foi destaque em evento nacional de “Ranch Sorting”, esporte de apartação de bezerros montada em cavalo. No congresso nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), prova realizada em Araçatuba/SP, participando na categoria jovem principiante, de 14 a 18, ela foi campeã com seu parceiro Rafael Barbosa, ambos do Rancho MB, treinados por Danilo Cocão.

Ana Júlia vem representando muito bem Rolândia e subindo no pódio em todas competições em que se apresenta. Nessa última, com um peso maior, por se tratar de uma competição nacional, com representantes de vários estados, conseguiu destaque na competição. Hoje,ela lidera o campeonato paranaense nas categorias “Aberta feminino” , Kids até 15 anos e 13 anos ou menos.

A atleta vem conseguindo bons resultados, fruto de muitos treinos e disciplina. Ana Júlia conta com ajuda de parceiros que acreditam em seu potencial, como a Nutrivanza, Rei da Pizza, Bdois e Haras Locatelli, que ajudam em suas despesas de prova e inscrições.

