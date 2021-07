Rolândia: Atletismo subiu ao pódio em Cascavel

A rolandense Kauane Rebeca Joaquim de 15 anos, da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes, fez bonito na etapa paranaense de atletismo, categoria sub-18, realizada no último sábado em Cascavel (352 km sudoeste), no Centro Olímpico.

A atleta não se intimidou ao competir com meninas até três anos mais experientes, participou em duas provas e subiu ao pódio em uma delas:

3.000m – 3ª colocada

1.500m – 7º colocada

Rebeca tem um futuro promissor no esporte e demonstrou muita personalidade nas provas de fundo (mais longas, no atletismo). Ela viajou para a competição acompanhada do seu treinador, Ivar “Tucano” Benazi (professor da modalidade pela Secretaria Municipal de Esportes) e teve suporte do Diretor da Secretaria, Flávio Marques.

A Secretaria de Esporte do Município tem como objetivo, apoiar, investir e incentivar os atletas de nosso município, proporcionando uma retaguarda para que possam realizar seus desempenhos tranquilamente e da melhor forma possível.

NCPMR