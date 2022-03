Rolândia: Ciclismo domina GP Curitiba

A equipe de ciclismo da Prefeitura de Rolândia dominou as categorias de base do GP Curitiba de ciclismo, válido pelo Campeonato Paranaense de Estrada e Ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo. A competição reuniu aproximadamente 350 atletas do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A equipe de Rolândia participou com 13 atletas e apenas 2 não conquistaram o pódio, um por problemas mecânicos.

Na categoria infanto-juvenil (12 a 14 anos) Laura Zenovelo e Ryan Ypojuca foram campeões; na categoria juvenil (15 e 16 anos) Catherine Ehrmann e Gustavo Felipe foram campeões, Ana Clara Delmonico ficou em 3º lugar e João Miguel Balan ficou em 5º lugar.

Na categoria júnior (17 e 18 anos) Sérgio Armacolo foi campeão foi o campeão.

Na categoria júnior feminino as meninas de Rolândia mais uma vez deram show e conquistaram as três primeiras posições com Ana Júlia sendo a campeã, Luana Ferreira a vice-campeã e Isabela Schuster a 3º colocada.

A equipe ainda teve um representante na categoria sub 23, Alexandre Pereira conquistou o 3º lugar e mais um campeão na categoria Master “D” (acima de 60 anos), Ivo Nunes de 70 anos.

A equipe é da Prefeitura de Rolândia, através da Secretaria de Esportes, o treinador é José Ricardo Moraes, em parceria com a Casa das Bicicletas e apoio da Ótica King, Armarinhos Frazato e OrthoEstétic.

NCPMR