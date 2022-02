Rolândia: Ciclismo faz bonito no 35º Torneio de Verão, no interior de São Paulo

A equipe de Ciclismo da Prefeitura de Rolândia, através da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Casa das Bicicletas e apoio da Ótica King, Armarinhos Frazatto e OrthoEstetic, começou bem as disputas no 35° Torneio de Verão, na cidade de Ilha Comprida/SP.

O time treinado pro José Ricardo Moraes conseguiu os seguintes resultados: Catharine Ehrmann Vieira venceu 1º etapa - categoria Open feminino; Ana Júlia Alves ficou em 2° lugar; Sergio Armacollo ficou em 2° lugar na categoria Júnior e Ivo Nunes venceu na Master "D2". Amanhã, acontece a etapa da prova de critério, com a presença de Sergio Armacollo, Ana Julia Alves, Luana Ferreira e Isabela Schuster.

NCPMR