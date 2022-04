Rolândia: Ciclismo fez bonito em cascavel no domingo, 24

A equipe de Ciclismo de Rolândia brilhou em mais uma competição internacional: Copa Ferraro de Ciclismo, em Cascavel.

Evento no último domingo, com atletas do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Sérgio Armacollo foi campeão na categoria Júnior e Catarine Ehrmann Vieira, mesmo sendo da categoria Juvenil, foi a quinta colocada na categoria adulto. Um excepcional resultado.

Equipe da Prefeitura de Rolândia, treinada por José Ricardo Moraes, da Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a Casa das Bicicletas e apoio da Ótica King, Armarinhos Frazatto e OrthoEstetic.

NCPMR