Rolândia: Ciclismo fez bonito em Cascavel

A equipe de Ciclismo de Rolândia brilhou no GP Cascavel/PR, de Ciclismo. Competindo com os melhores atletas da elite nacional, na categoria Sub 23, as atletas Catharine Ehrmann Vieira de 16 e Luana Ferreira de 17 anos venceram e subiram o degrau mais alto do pódio. Também competiram Isabela Schuster, 8° lugar e Ana Julia Alves (abandonou).

Já no masculino, Sergio Armacollo (17 anos) ficou em 11° lugar e Alexandre Pereira (abandonou). Equipe da Prefeitura de Rolândia através da Secretaria Municipal de Esportes, treinada por José Ricardo Moraes, em parceria com a Casa das Bicicletas e apoio da Ótica King Armarinhos Frazatto OrthoEstetic.