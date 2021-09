Rolândia: Ciclismo fez bonito em Manoel Ribas

Foi realizado na cidade de Manoel Ribas no Paraná, no sábado e domingo (28 e 29 de agosto), a 1ª Etapa Paranaense de MOUNTAIN BIKE (MTB) em várias categorias. A Equipe de Ciclismo da Secretaria de Esportes, treinada pelo Profº Ricardo Moraes conseguiu ótimas colocações neste evento, mostrando a força do ciclismo do nosso munícipio.

Resultados Copa Paraná de MTB em Manoel Ribas:

João Miguel Balan - (juvenil)

Campeão categoria XCC e Vice-campeão categoria XCO

Laura Zenovelo - (infanto juvenil) - Campeã categoria XCO

Catharine Ehrmann (juvenil) - Campeã XCO

Luana Ferreira - (júnior) - 4° lugar XCO

Ana Júlia Alves - (júnior) - Abandonou furou pneu

Kawan Matheus - (juvenil) – Abandonou

NCPMR