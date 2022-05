Rolândia: Ciclista conquista mais uma medalha de bronze no Campeonato Brasileiro

A atleta Isabela Schuster, da equipe de Ciclismo de Rolândia, conquistou mais uma medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Pista Elite 2022, disputado no Velódromo Olímpico, no Rio de Janeiro.

Treinada por Ricardo Moraes, Isabela levou o bronze na prova Keirin. Equipe da Prefeitura de Rolândia através da Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a Casa das Bicicletas e apoio da Ótica King, Armarinhos Frazatto e OrthoEstetic.

