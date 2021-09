Rolândia conquista resultados importantes em jogos do governo do estado

Dentro do novo formato dos jogos do Governo do Paraná, neste Sábado e Domingo, dias 11 e 12/09 respectivamente, foram realizados a 1ª rodada dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´S) e os Jogos Abertos do Paraná (JAP´S) e os atletas de Rolândia, da Secretaria de Esportes, estiveram em disputa em várias modalidades, na cidade de Apucarana:

JOJUP´S

Futsal Feminino estreia com derrota para a equipe de Ibiporã. Já a equipe Masculina venceu a também equipe de Ibiporã pelo placar de 1 X 0, em uma partida emociante com grande atuação de nossos atletas em cima de uma das equipes favoritas ao titulo.

O vôlei feminino começou com vitória sobre a equipe de Centenário do Sul por 2 sets a 0.

A equipe de basquete masculino inicou com derrota para a equipe de Marilândia do Sul pelo placar de 71 x 54.

JAP´S

Basquete masculino iniciuo a competição com vitória pelo placar de 95 x 49 contra a equipe de Centenário do Sul.

A equipe do Volei Masculino foi derrotada pela equipe de Ibiporã pelo placar de 2 sets a zero, em um grande jogo, onde os set´s foram deifnidos nos pontos finais.

As equipes que representam nosso municipio nos jogos do governo, retornarm em quadra daqui 15 dias pelas segundas rodadas das competições.

NCPMR