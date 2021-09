Rolândia entrou em campo pelo “Bom de Bola”

A Secretaria Municipal de Esportes informa que, no campeonato “Bom de Bola” (competição organizada pela Paraná Esportes), no sábado a garotada do Sub-16, venceu a equipe de Bela Vista do Paraíso pelo placar de 5 x 2.

Já no domingo, a equipe dos mais experientes, o time Mâster Sub-50, enfrentou a equipe de Apucarana e empatou no tempo normal pelo placar 3 de gols e na dipsuta por penalidades foi derrotado pelo placar de 3 x 0.

NCPMR