Rolândia: Equipe de ciclismo viaja com 12 atletas para o Tocantins

A equipe de Ciclismo da Prefeitura de Rolândia/Secretaria de Esportes, treinada por José Ricardo Moraes, embarca nesta segunda-feira para Palmas, capital do Tocantins, para participar do Campeonato Brasileiro de Estrada. Serão 12 atletas representando a cidade, em diversas categorias. A competição será entre os dias 23 a 26/06. O time tem o apoio da Casa das Bicicletas, Ótica King, Armarinhos Frazatto, OrthoEstetic, Copel e Governo do Paraná.

Prefeito recebe atletas que vão representar a cidade no Super Brasileiro de Taekwondo

O prefeito Ailton Maistro e o secretário de Esportes Victor Hugo Pascolatti, receberam ontem, 21, no gabinete da prefeitura, o técnico Silvano Melo e os atletas Rangel Luis Bayerl Junior (14 anos) e Arthur Bondesan de Melo (9 anos), da Associação Rolandiense de Taekwondo. Os atletas foram convocados e vão representar o Paraná no “Super Brasileiro de Taekwondo”, que acontece de 22 a 26 de junho na cidade de São José, Santa Catarina. Eles viajam com o apoio da secretaria de Esportes.