Rolândia: Fafá vai participar de evento internacional de Luta de Braço, com apoio da Secretaria de Esportes

O rolandense Flávio “Fafá” Lisboa, campeão brasileiro de “Luta de braço”, categoria sênior – até 65kg (braço direito) vai representar Rolândia em evento internacional desse esporte.

Ele embarca nesta quinta-feira, dia 29, com apoio da secretaria de Esportes, para participar, na categoria Master – até 70kg (braço direito e braço esquerdo), do “Arnold Sport Festival”, que tem o apoio do ator e político Arnold Schwarzenegger e que corresponde ao campeonato Sul-americano da modalidade. Nas fotos, o secretário de Esportes Victor Hugo Pascolatti, os diretores da secretaria, Thiago Barão e Flávio Marques e o atleta Fafá.

