Rolândia: Finalizadas as obras no Erich Georg

A Secretaria de Esportes concluiu, com recursos próprios, a revitalização do Estádio Municipal Erich Georg. Na última etapa de obras, os bancos de reservas foram trocados e construídos novos para as equipes e a arbitragem. Ainda houve melhorias nos vestiários.

Na primeira etapa das melhorias, o gramado foi parcialmente revitalizado. Foram utilizados três caminhões de terra para promover o nivelamento do piso e garantir que a bola role suave. Em parceria com as Secretarias de Serviços Públicos, Infraestrutura e Agricultura e Meio Ambiente, o espaço foi compactado e adubado, para a troca da grama do tipo “esmeralda” pelo tipo “mato grosso”.

A segunda fase contemplou a substituição e melhorias nos alambrados e telas, troca dos bancos de reservas e retoques finais no gramado para sua reutilização.

A revitalização beneficia todos os esportistas/futebolistas do município e já atende também os dois clubes de futebol profissional da cidade: o Nacional e o Rolândia Esporte Clube (REC).

O Nacional vai representar Rolândia na Série D do futebol brasileiro em 2020 e, com isso, depois de 20 anos, o futebol rolandense estará presente em uma competição de nível nacional. A bola vai rolar para esse certame, bem como na Divisão de Acesso, a segunda divisão do futebol paranaense, competição que reúne o Nacional e o REC (e mais oito clubes), assim que houver segurança para a realização dos torneios, em virtude do coronavírus.

NCPMR