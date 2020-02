Rolândia: Inscrições abertas para a “Corrida Do Dia Internacional Da Mulher”

A Secretaria de Esportes, o grupo de corridas “Os Tucanos” e o 15º Batalhão de Polícia Militar convocam as mulheres para participar da “8º Corrida do Dia Internacional da Mulher de Rolândia”, que será realizada no domingo, dia 8 de março, com largada e chegada no Estádio Erich Georg. São esperadas 400 participantes. A largada será pontualmente às 7h30 e o percurso será de 5km. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail corridadamulherrolandia@gmail.com

Todas as participantes receberão medalhas e as três primeiras de cada categoria receberão um troféu cada a saber:

A - 15 a 19 anos - Juvenil

B - 20 a 29 anos - Adulto

C - 30 a 39 anos - pré veteranos

D - 40 a 49 anos - veteranos

E - 50 a 59 anos - veteraníssimo I

F - 60 anos acima - veteraníssimo II