Rolândia: Isabela Schuster fez bonito no interior de São Paulo

A atleta Isabela Schuster, da equipe de Ciclismo de Rolândia participou da clássica "Prova 1° de Maio", em Indaiatuba, São Paulo. Isabela Schuster foi vice-campeã na categoria Júnior, correndo com as melhores atletas do Brasil.

Mais um grande resultado para equipe de Rolândia, treinada por Ricardo Moraes. Ela é atleta da equipe da Prefeitura de Rolândia, através da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Casa das Bicicletas e apoio da Ótica King, Armarinhos Frazatto e OrthoEstetic.

NCPMR