Rolândia: Licitação para a construção do Meu Campinho na Av. Adelaide Farina será dia 23 de junho

A Secretaria de Compras, Patrimônio e Licitações informa que a licitação para a obra de construção do "Meu Campinho", na praça da Avenida Adelaide Farina no Jardim Santiago/Morumbi será na terça-feira, dia 23. É um projeto da Prefeitura, com indicação da Vereadora Edileine Griggio e apoio do Deputado Esradual Cobra Repórter.

Além de um campo de futebol de grama sintética dentro do programa estadual "Meu Campinho", a obra contemplará alambrado, rede de cobertura em polietileno; Instalação Elétrica; playground com equipamentos/inclusão; Carrossel; Gangorra Dupla; Balança Dupla; Escorregador; Paisagismo e serviços diversos como:

-Plantio de grama em placas

-Pavimentação em Paver

-Calçada em concreto

-Rampas de acessibilidade PNE

-Banco de jardim com madeira plástica ambiental

-Lixeira

Dentre outras benfeitorias em área de Intervenção: 1.699,82 m².

Quando iniciada a obra, a empresa vencedora da licitação terá 120 dias para entregar o projeto. O preço máximo para a execução será de R$ 286.278,42 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

NCPMR