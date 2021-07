Rolândia: Projeto Futebol de Rua vai contratar dois profissionais para atuarem na ação

Uma parceria das Secretarias de Esportes e de Educação com a multinacional Bayer, vai trazer para Rolândia um polo do projeto "Futebol de rua", que vai ser desenvolvido nas quadras da Escola Municipal Monteiro Lobato, no Santiago, com os alunos da unidade.

A ação vai desenvolver um projeto esportivo, social e pedagógico com 80 crianças da escola (de 7 a 10 anos) e seus pais, ensinando valores esportivos, ambientais e sociais, além da prática esportiva.

A Bayer vai custear toda a contratação dos profissionais que vão desenvolver a ação na cidade. Rolândia foi contemplada devido a reestruturação na Secretaria de Esportes, que inscreveu o município na "Lei de Incentivo ao Esporte", do Ministério do Esporte, e a reativação do Conselho Municipal do Esporte.

Para aplicar o trabalho, serão contratados um professor pedagogo e um professor de educação física. Currículos devem ser enviados para engajamentoeselecao@gmail.com

NCPMR