Rolândia: Secretário e diretor de esportes apresentam o projeto “Academias Solidárias” a vereador de Londrina

O Secretário de Esportes Victor Hugo Pascolatti e o Diretor da Secretaria Flávio Marques, estiveram na sexta-feira 30, na Câmara Municipal de Londrina, no gabinete do Vereador Fernando Madureira. Na oportunidade, eles apresentaram com detalhes o programa “Academias Solidárias”, implantado em Rolândia.

Programa Academias Solidárias

Uma importante parceria, entre a Prefeitura e 13 Academias da cidade, está trazendo qualidade de vida para pessoas carentes que apresentam alguma sequela de covid-19.

Em trabalho idealizado pelo Secretário de Esportes, Victor Hugo Pascolatti, em parceria com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social, as 13 Academias da cidade que concordaram em participar da ação, estão realizando atendimentos gratuitos para pacientes de Rolândia, inseridos no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico), em horário de baixo movimento, para ajudar na recuperação de eventual sequela deixada pela covid-19.

O trabalho começou em 24 de junho, com seis pacientes sendo beneficiados.

Em ação definida em conjunto com os Secretários Municipais de Assistência Social (Diego Silva) e Saúde (Paloma Pissinati), as Secretarias de Saúde e de Assistência Social vão cruzar dados dentre os mais de cinco mil pacientes de Rolândia que se curaram de covid-19 e que apresentam alguma sequela da doença: seja de locomoção, perda de força nos músculos ou algo do tipo e, aqueles que estiverem inscritos no CadÚnico serão contemplados de maneira automática.

Não há inscrição ou processo de seleção: se o paciente estiver se tratando desse problema pelo SUS e tiver registro no CadÚnico, automaticamente ele será contemplado. As Secretarias trabalham em conjunto para avisar esse paciente do benefício e localizar uma Academia participante da ação mais próxima da residência do cidadão, para ele iniciar o reforço no tratamento com orientação e ajuda de um profissional de Educação Física.

