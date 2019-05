Rolândia: Termina com sucesso fase municipal dos jogos escolares

Com disciplina, organização e alto nível, foi finalizada ontem (10) a fase municipal dos 66º Jogos Escolares do Paraná, promovido pelo Governo do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

O certame envolveu equipes dos Colégios Estaduais e Particulares e agregou jovens de 12 a 17 anos, no feminino e masculino nas modalidades basquete, futsal, vôlei e vôlei de areia.

O Secretário de Esportes, Fábio Silva, os Diretores Bruno José Fonseca e Thiago Barão e a equipe da Secretaria de Esportes entregaram as medalhas aos vencedores do “Basquete A”: Colégio Estadual Souza Naves - campeão e Colégio Estadual Presidente Kennedy - vice-campeão.

No “Futsal A”, ouro para o Colégio Estadual Prof.Francisco Villanueva, prata Col.Est. Presidente Kennedy e bronze para o Col. Est. Lauro Portugal.

No “Volei B” feminino- Colégio Roland campeão e Colégio Souza Naves vice.

No “Fustal B” - Colégio Estadual Prof.Francisco Villanueva campeão, Colégio Padre José Herions em 2º lugar, Bom Jesus em 3º lugar e Colégio Roland na 4º posição.

NCPMR