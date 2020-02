SDB inicia temporada em Londrina

Autódromo Internacional Ayrton Senna recebe a etapa inaugural de 2020 no dia 22 de março; ingressos já à venda

Vai começar a temporada 2020 da maior competição de drift da América Latina. O Super Drift Brasil inicia seu calendário em Londrina, no Paraná, no dia 22 de março. As disputas acontecem na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna, e os ingressos para a etapa já estão disponíveis por meio do site ticketfacil.com.br.

Será a terceira vez que o SDB desembarca com seu espetáculo em Londrina. Após grande sucesso nos dois últimos anos, as expectativas da organização e fãs para 2020 são as mesmas: intensidade no traçado, que é um dos mais velozes do país, e muita emoção nas batalhas. O canal oficial do evento no YouTube transmite a etapa de Londrina, ao vivo.

Na pista, todos querem destronar Diego Higa, atual tetracampeão do SDB. O piloto santista brilhou nas temporadas 2016, 2017, 2018 e 2019 do evento, ocupando o mais cobiçado posto da modalidade no Brasil e na América Latina. Para coroar a última temporada perfeita de Higa, ele foi o grande vencedor da primeira temporada do Hyperdrive, reality show da Netflix.

“Eu não tenho dúvidas que a temporada 2020 do SDB será uma das melhores que já tivemos na história da modalidade no país. Evoluir a cada ano é o nosso objetivo, e estamos alcançando cada meta traçada. Nossas etapas serão um grande espetáculo para todos, e os pilotos farão o que sabem de melhor: dar um show na pista”, planeja Walter Santana Neto, CEO e fundador do SDB.

O Super Drift Brasil foi criado em 2015, e desde então cresce a cada temporada. Disputas intensas na pista e ótima interação com o público garantem a todos os participantes das etapas uma inesquecível experiência. O SDB é patrocinado pela NSC Garage e Rede Krill Supermercados.

Criado na década de 1970 no Japão, o drift é uma modalidade do automobilismo em que a velocidade é apenas um dos requisitos. Ângulo, agressividade e estilo são analisados por juízes especializados e que seguem padrões internacionais de pontuação. As etapas do SDB contam com julgamentos de juízes habilitados pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. A técnica de pilotagem do drift consiste em deslizar nas curvas, escapando a traseira, e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em direção oposta ao sentido da curva, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro andar de lado, literalmente.

Ingressos à venda

A primeira etapa do SDB em 2020 oferece três tipos de ingressos aos fãs: arquibancada, área VIP e full experience. O espaço da área VIP oferece ao público serviço de open bar, enquanto o ingresso full experience permite ao participante sentir na pele a emoção de uma volta rápida em um carro de drift, além de ter acesso a área VIP e garantir ainda um kit do Super Drift Brasil.

O evento oferece o sistema de meia entrada solidária para arquibancada, que consiste em desconto de 50% no valor integral do ingresso mediante à doação de 1 kg de alimento não perecível. O total arrecadado será doado a instituições de caridade da região. Praça de alimentação e estacionamento estarão à disposição do público que for ao evento, com cobranças à parte.