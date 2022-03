Seleção Paranaense feminina é vice-campeã brasileira Sub-17

Time paranaense venceu cinco confrontos e perdeu apenas um, na final, contra Santa Catarina

A Seleção Paranaense Sub-17 feminina foi uma das equipes protagonistas do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS), Divisão Especial, competição realizada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Com uma participação sublime, o time paranaense venceu cinco confrontos e perdeu apenas um, na final, contra Santa Catarina, resultado que classificou o Paraná na segunda colocação nacional.

Após um longo processo de preparação em Curitiba, a Seleção, comandada pelo técnico Nando Leão, embarcou para o Rio de Janeiro no dia 7 de março, um dia antes do início do CBS. Na estreia, vitória por 3 sets a 0 contra Minas Gerais, resultado que deu ainda mais confiança à equipe para a sequência da competição. Embalado, o Paraná fez uma excelente campanha na primeira fase e terminou invicto, o único dos dois grupos. Foram quatro jogos disputados, todos com vitória paranaense, e apenas um set perdido, contra Santa Catarina.

Na semifinal, duelo difícil contra as donas da casa que, além de muita qualidade, contavam com o apoio de torcedores locais. Mas isso não foi o suficiente para diminuir o ritmo paranaense. Com um ótimo desempenho, o Paraná garantiu vaga à final após vencer tranquilamente o jogo por 3 sets a 0 (25/19, 25/22 e 25/12). Na outra semi, Santa Catarina venceu São Paulo por 3 a 2.

A final, como esperado, não foi nada fácil. Além da força do adversário, o nervosismo também resolveu jogar contra. Em uma partida de altos e baixos, o Paraná foi superado por Santa Catarina por 3 sets a 1 (25/14, 21/21, 21/25 e 21/25) e terminou a competição como vice-campeão.

“Foi uma campanha muito boa e consistente. Sabíamos que o jogo da final não seria fácil, até mesmo porque os dois times já tinham se enfrentado. Ganhamos o primeiro set muito bem, porém nos outros sets sentimos a parte emocional e cometemos erros que, até então, não havíamos cometidos. Santa Catarina marcou bem nossas principais bolas e sacaram muito bem”, disse o técnico Nando.

Sobre a experiência de trabalhar com o grupo, o comandante afirmou que o entendimento e a execução das orientações foi uma grande diferencial na campanha. “Foi muito bom trabalhar com essas meninas maravilhosas. Elas entendiam facilmente o que pedíamos e isso tornou nosso trabalho um pouco mais ‘fácil’. Isso é resultado do ótimo trabalho que os treinadores formadores fizeram e fazem com elas. Então agradeço cada um por isso, pois sem eles, esse trabalho não daria certo”, afirmou.

Grato pela oportunidade e pelo resultado, Leão deixou alguns agradecimentos. “Gostaria de agradecer a todos que torceram para o nosso sucesso. Minha família, amigos, os técnicos das meninas e aos demais técnicos. Toda energia positiva foi muito bem absorvida. Agradeço a Federação Paranaense pelo convite e ao Círculo Militar do Paraná por me permitir fazer parte disso. Deixo, também, em especial, um agradecimento às meninas que se doaram de corpo e mente para o campeonato. Obrigado e gratidão”, finalizou.

Confira A Campanha Da Seleção Paranaense Sub-17

Primeira fase

Paraná 3×0 Minas Gerais

(25/18, 25/12 e 25/17)

Paraná 3×0 Ceará

(25/06, 25/17 e 25/09)

Paraná x Santa Catarina

(25/17, 25/20, 18/25)

Paraná 3×0 Distrito Federal

(25/11, 25/08 e 25/13)

Semifinal

Paraná 3×0 Rio de Janeiro

(25/19, 25/22 e 25/12)

Final

Paraná 1×3 Santa Catarina

(25/14, 21/25, 21/25 e 21/25)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1ª – SANTA CATARINA

2ª – PARANÁ

3ª – SÃO PAULO

4ª – RIO DE JANEIRO

5ª – MINAS GERAIS

6ª – RIO GRANDE DO SUL

7ª – DISTRITO FEDERAL

8ª – PERNAMBUCO

9ª – CEARA

10ª – PARAÍBA

Seleção Paranaense Sub-17 Feminina POSIÇÃO NOME CLUBE Levantadora Luana Markus Chopinzinho Levantadora Maria Fernanda Silva Círculo Militar Central Anna Hass Círculo Militar Central Juliana Palhano Santa Monica Central Eduarda Fabricio Clube Curitibano Libero Gabriella Valenga São José dos Pinhais Oposta Ludmila Guimarães Barueri Oposta Bruna Luiza Fantinel Marechal Ponteira Laura Perugini Chopinzinho Ponteira Lara Schumacher Toledo Ponteira Leticia Mara Círculo Militar Ponteira Maria Fernanda Zgoda Clube Curitibano

Técnico: Luiz Fernando Leão (Círculo Militar do Paraná)

Auxiliar: Cibele Carbonar (São José dos Pinhais)