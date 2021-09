Sertaneja: Escolinha de Futsal irá retornar na cidade

A Prefeitura de Sertaneja divulgou na última semana que o Projeto “Escolinha de Futsal” irá retornar em breve. Os interessados em rematricular os filhos deverão participar da reunião que acontecerá para repassar todas as informações sobre as atividades.

No dia 14 de setembro (terça-feira) acontecera uma reunião na sede do Projeto Pipa às 18 horas para os pais dos alunos de Paranagi. No dia 15 de setembro (quarta-feira) às 19 horas será no Centro Cultural Gerson Gerdulli para os alunos de Sertaneja.

O prefeito Jamison Donizete destaca que todas as medidas de segurança estão sendo adotadas e os responsáveis irão repassar aos pais sobre o funcionamento. “A faixa etária é de 5 a 17 anos e será obrigatório o uso de máscara no local”, finaliza o prefeito de Sertaneja.

blog_marcos_junior@hotmail.com